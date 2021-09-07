/649099/هنا-جودة--تفوز-علي-دينا-مشرف-وتتأهل-لنهائى-بطولة-أفريقيا-للطاولة

فازت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة على مواطنتها دينا مشرف بنتيجة 4/2 والتأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالكاميرون

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكر ان نجح منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة من تحقيق الفوز على نيجيريا فى المباراة النهائية بنتيجة 3-0 فى عدد المواجهات التى جرت بينهما فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة فى الكاميرون، والتتويج ببطولة أفريقيا للفرق للمرة الـ 14 فى تاريخه.

ويعد المنتخب المصرى الأكثر فوزا بالبطولة برصيد 14 لقب، يليه منتخب نيجيريا برصيد 9 ألقاب وهذا اللقب لسيدات مصر هو الخامس تواليا.

منتخب مصر

ومثل منتخب مصر فى البطولة كل من دينا مشرف وهنا جودة وفرح عبد العزيز والشقيقتين مروة ومريم الهضيبى ويسرا حلمي.

المباراة النهائية

نجحت مريم الهضيبى من تحقيق الفوز على لاعبة نيجيريا أولوفونكى أوشونايكى صاحبة الـ 45 عاما، في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 3-1 وحسمتها الهضيبى لصالحها بنتيجة 3-1، لتمنح مصر لقب بطولة افريقيا للفرق.

نتيجة نتيجة مباراة مصر وانجولا

حقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تقد محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

تغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط فريق ارسنال، في لقاء أمس، مع المنتخب المصري أمام انجولا في لقاء الجولة الأولى على ملعب الدفاع الجوي ، بسبب القيود التي تفرضها بريطانيا في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر المنتخب الليبي صدارة المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، لقارة إفريقيا، بفارق الأهداف على منتخب الوطني.