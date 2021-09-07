/649101/طارق-رضوان-قريبا-السيسي-يطلق-الإستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطلق قريبا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها تشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض وهي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

دوت الخليج يرصد ماذكره رئيس حقوق النواب بشأن اطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

وتجدر الإشارة غلى أن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب التقي أمس لوران دى بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة فى مصر، بمقر اللجنة بمجلس النواب، لاستعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.

وشدد النائب طارق رضوان ،على ضرورة تأهيل المهاجرين ليندمجوا مع التركيبة المجتمعية في مصر، مؤكدا على ان اعداد المهاجرين الشرعيين و غير الشرعيين بلغ ٦.٣ مليون مهاجر و يزيد عن ذلك، و لكنه لا يصل للاعداد التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و التي تزعم ان العدد يصل الى ما يقرب من ٢٠ مليون.

كما أكد لوران دى بويك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة إن مصر عضو فعال فى الحوار والمناقشات فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولديها طريقة كاملة فى هذا الأمر.