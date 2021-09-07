/649104/النائب-أحمد-فتحي-يشارك-في-معسكر-قادة-المستقبل-الذي-ينظمه-مركز-إعداد-القادة-بجامعة-بنها

شارك النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، فى ندوة بعنوان "دور الأنشطة الطلابية في تمكين الشباب للمناصب القيادية" الذي ينظمها مركز إعداد القادة بجامعة بنها، صمن فعاليات اليوم الثاني من معسكر "قادة المستقبل 7 الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة أحمد فتحي فى مركز إعداد القادة فى جامعة بنها

مركز إعداد القادة بجامعة بنها

وعبر فتحي، خلال كلمته في الندوة، عن سعادته بحماس الشباب و فكرهم و إمكانياتهم المتطورة التي تؤهلهم الى الوصول لمراكز قيادية عديدة في المستقبل، موجها الشكر للدكتور محمد أبو سالم، المشرف العام على مركز إعداد القادة، والدكتور أحمد نجيب، المشرف العام على مركز إعداد القادة، على مجهوداتهم في تنظيم الحدث.

تمكين الشباب

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة تؤكد دائما على دعم الشباب المصري، وهذا جعل جميع الوزراء أن يكون لديهم مساعدين من الشباب، بل وأصبح الشباب يشاركون بقوة في عملية التنمية الجارية في الدولة.

وأكد النائب أحمد فتحي، أن الشباب أصبح له اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى لتقلد المناصب القيادية، وأكبر دليل على ذلك توليهم العديد من المناصب خلال السنوات الماضية، لافتا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يولى اهتماما كبيرا بتمكين الشباب في جميع المناسب.

وقدم فتحي للشباب عددا من النصائح أولها ضرورة العمل بشكل متواصل والإصرار على النجاح حتى ينعكس ذلك على شخصك وبلدك، وتابع: "لن تحقق أي نجاح إلا برضاء والديك عليك، ولو كنت ممن فقد أحدهما فحقق نجاحات لأجلهما".