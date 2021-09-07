/649109/النائبة-نانسي-نعيم--انتظار-تكليف-باقي-دفعات-خريجي-دفعة-2019-صيدلة-وتطالب-الوزيرة-بإستكمال-التكليف

أعلنت النائبة نانسي نعيم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن قلقها تجاه التلاعب بمستقبل خريجين كلية الصيدلة التي لم يحصلوا علي التكليف للدفعات كاملة إلي الآن .

تكليفات خريجين الصيدلة

وأشارت النائبة نانسي نعيم، في تصريحات لتحيا مصر إلي أن قرار وزيرة الصحة والسكان هالة زايد بشأن تكليف 5000 من خريجي صيدلة دفعة 2018 فقط بعد فتح الموقع لـ ٥٠٠٠ درجه من صيادلة الخريجين دفعة ٢٠١٨هي خطوة منقوصه.

دفعة صيادلة 2018

وتابعت نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، اننا في انتظار تكليف باقي الدفعه في اقرب وقت ثم البدء في دفعة ٢٠١٩ كما تم الاتفاق في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب اشرف حاتم، والذي تقرر من خلاله تكليف خريجي دفعة ٢٠١٨، ووضع جدول زمني لخريجي دفعة ٢٠١٩، مؤكدة علي أن خطوه الـ ٥٠٠٠ درجه منقوصه لكن طرحها ل ٢٠١٨ فقط يقرب الهدف بتعيين كل ٢٠١٨ ثم البدء في ٢٠١٩.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أننا علي علم ان الدرجات المالية يتم تخصييصها من وزارة المالية، وان التعينات ليست فقط بوزارة الصحة لكن نري انه من الغير منطقي ان يتوقف التكليف لدفعه تخرجت بالفعل علي نظام التكليف، وانه من الظلم تعيين جز ء من الدفعه دون الباقي وأنه في حالة الغاء التكليف لابد من صدور قرار للدفعات الجديده .