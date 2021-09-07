بدء عمل «ارتقاء» و«انفيروماستر» فى منظومة النظافة بالعاصمة

ومن المقرر أن تؤدى الشركتان خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى ما تقوم به هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.
وتضمنت الجولة معرفة مدى جاهزية المعدات والسيارات والمكانس الآلية والمكابس والآلات تمهيدًا لدخول العقود الموقعة بين الشركتين والمحافظة وهيئة النظافة بالقاهرة حيز التنفيذ والبدء فى تطبيق منظومة المخلفات بعدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة يسرية لوزا، رئيس مجلس إدارة شركة "ارتقاء"، وناصر عيد، رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر"، وإيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، والدكتور أيمن محرم، العضو المنتدب لشركة "ارتقاء"، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسيات، والدكتور أحمد سعيد، رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة، وقيادات شركتى "ارتقاء" و"انفيروماستر".
وتضمنت الاستعدادات للشركتين والهيئة استعراض المعدات والسيارات والمكانس الآلية وكل الآلات الجديدة التى استوردتها الشركتين من الخارج وبعض الشركات الوطنية والعمال المشاركين فى المنظومة، بالإضافة إلى آليات المتابعة والمراقبة وخطط التشغيل والتوعية، إذ ستبدأ شركة "ارتقاء" بالنزول إلى حى غرب القاهرة بمناطق جادرن سيتى والزمالك) بالمنطقة الغربية، ويعقبها أحياء عابدين والأزبكية وبولاق أبوالعلا حتى الانتهاء من جميع الأحياء.
وبدأت شركة "انفيروماستر" بالنزول إلى حى مصر الجديدة فى المنطقة الشرقية ويعقبها حى مدينة نصر والنزهة والمطرية حتى الإنتهاء من باقى الأحياء على أن تتولى الشركتين فى النزول والقيام بإجراءات التسليم والتسلم لباقى الأحياء.
ومن المقرر أن تتولى هيئة النظافة بالقاهرة أعمال النظافة والتجميل لأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذلك آليات وخطط التشغيل والتحول الرقمى بالهيئة لمراقبة الأداء، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والتعاون الكامل مع الشركتين حتى الانتهاء من إجراءات التسليم والتسلم لكل الأحياء بالمنطقتين الشرقية والغربية طبقًا للعقود الموقعة بين الجانبين.
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