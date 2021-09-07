صور.. توزيع 96 ألف كرتونة غذائية متنوعة على الأسر الأكثر احتياجا بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة عن انطلاق أسطول القافلة المخصص لمحافظة الجيزة ضمن قافلة "أبواب الخير" والذى يضم المساعدات الإجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بإجمالى 96 ألف كرتونة غذائية متنوعة، بالإضافه إلى المساعدات الطبية مؤكدا على أن القافلة تتم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبمشاركة 20 منظمة مجتمع مدنى وجمعيات خيرية.





وأشاد محافظ الجيزة بجهود صندوق تحيا مصر ودوره فى مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى المتواصلة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن البسيط وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية والتنموية التى تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الاجتماعى ومحاربة الفقر بكل صوره وأشكاله.

وشدد محافظ الجيزة على المسئولين بسرعة تقديم الدعم اللوجستى وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإستقبال أسطول القافلة والبالغ عدد المركبات به حوالى 48 تريلا وسيارتين جامبو كبيرة، مؤكدا على ضرورة متابعة أعمال التنفيذ والتوزيع وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وخاصة فى القرى والأماكن النائية.

وأشار أن القوافل شملت مساعدات طبية سيتم دعم مستفشيات البدرشين وأطفيح والصف المركزى ومنشأة القناطر وشبرامنت بها وهى 5 ماكينات غسيل كلوى، 20 كرسى غسيل كلوى، 8 حضانات بمشتملاتها، 5 أجهزة علاج بالضوء، 3 أجهزة إفاقة، جهازين قياس الصفراء، 3 جهاز ضغط المجرى الهوائى، 3 أجهزة تنفس صناعى، 8 أسرة رضع، 12 ماكينة ضخ سوائل، 8 ماكينات سحب سوائل الى جانب 120 ألف كمامة جراحية و1.770 لتر كحول، وجهازين استنشاق بخار.

وسيتم توزيع تلك المساعدات من خلال "الجمعية الشرعية وبنك الطعام ومصر الخير وجمعية البر والتقوى وجمعية الأورمان ورسالة وفينوس وجمعية تحسين أوضاع المرأة والاتحاد النوعى لرعاية الأيتام".

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