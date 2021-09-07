عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد جونة البترول بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس السيسى، خلال جولته إلى شرح مفصل من المهندس طارق الملا، وزير البترول. جاء ذلك على هامش تفقد الرئيس السيسى، ميناء الإسكندرية للاطلاع على عملية تطويره.

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