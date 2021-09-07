حنفى جبالى: المرأة ركيزة أساسية فى تحقيق التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المساواة بين الجنسين، فى مستهل أعمال المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.





وأكد جبالى، خلال كلمته، أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية، فالمرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل فى تحقيق التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولى انخرط فى جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكين المرأة عالميًا، مُستعرضًا جهود المجتمع الدولى فى هذا الشأن.

ولفت إلى أن الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكينًا حقيقيًا وجوهريًا للمرأة المصرية، بما يضمن للمجتمع المصرى الاستفادة الكاملة من قوته البشرية، مستعرضًا جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وتطرق المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى تداعيات جائحة كورونا على المرأة، مشيرًا إلى مجهودات الدولة المصرية لتجنيب المرأة التداعيات السلبية لتلك الجائحة.

واستعرض الجهود التشريعية لدعم المرأة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية، مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية المُتعلق بتشديد العقوبة فى جرائم التحرش، ضمانًا لمشاركة آمنة للمرأة المصرية فى الحياة العامة.

واختتم كلمته بأنه مازال هناك العديد من التحديات التى تواجه قضية تمكين المرأة، داعيًا إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج بتقييم حقيقى لقضية تمكين المرأة على كل الأصعدة والمستويات.