عاجل.. لنشات رصيف 85 تطلق صافراتها ترحيبا بالسيسى

جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس السيسى، إلى شرح عن الرصيف حيث يتكلف 400 مليون جنيه، ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستعابية من البضائع إلى 2.5 مليون طن، وتم تنفيذ أرصفة بأطوال 510 أمتار.

جاء ذلك على هامش تفقد الرئيس السيسى، ميناء الإسكندرية للاطلاع على عملية التطوير فى مرافقه.