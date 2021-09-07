إنفوجراف.. مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المشروعات التى تتم ضمن خطة تطوير شامل لميناء الإسكندرية.

وأضاف الوزير، خلال حفل تطوير ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن هناك خطة لتطوير قطاع النقل تبدأ بالموانئ ثم النقل متعدد الوسائط، منوهًا بأن تطوير النقل البحرى يتضمن إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 35 كم بأعماق من 15 إلى 18 مترا، ليصل إجمالى الأرصفة المصرية إلى 73 كم لتستوعب 370 طن مليون بضائع.

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