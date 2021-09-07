شكرى يستقبل وزير خارجية بوروندى

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية بوروندى ألبرت شينجيرو بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية بوروندى ألبرت شينجيرو بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وتم عقد جلسة مباحثات حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور حول القضايا الإقليمية التى تمثلمحل اهتمام مشترك للدولتين.

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