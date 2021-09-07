اللواء محمود شعراوى : ٢.٩مليار جنيه تم انفاقها على مشروعات منظومة المخلفات...

أشار اللواء محمود شعراوى إلى الدولة أنفقت حتى الآن حوالى 2.9 مليار جنيه على مشروعات منظومة المخلفات فى المرحلتين الأولى والثانية ، مشيراً إلى أن الحكومة تسابق الزمن للإنتهاء من كافة مشروعات وبرامج المنظومة الجديدة فى أسرع وقت لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى .

وأضاف " شعراوى " أن وزارة التنمية المحلية تابعت مع المحافظات خلال العام والنصف الماضيين رفع حوالى 45 مليون طن مخلفات عبارة عن 30 مليون طن متولدة يومية و15 مليون طن قمامة تاريخية كما قامت الهيئة العربية للتصنيع برفع حوالى 500 ألف طن مخلفات من حوالى 39 موقع بالمحافظات .

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بتسليم 9 محطات وسيطة متحركة فى 4 محافظات وجارى تسليم 34 محطة فى 11 محافظة ، وكذا تسليم 9 محطات وسيطة ثابتة فى 5 محافظات وجارى تنفيذ 15 محطة فى 8 محافظات ، بالإضافة إلى تسليم 5 مدافن صحية وجارى تسليم 16 مدفن أخرين للمحافظات خلال شهريى سبتمبر وأكتوبر 2021.

وقال وزير التنمية المحلية أنه جاري الانتهاء من تنفيذ مصنعين لتدوير المخلفات بالمنيا وسوهاج ، لافتاً إلى أنه تم رفع كفاءة عدد من خطوط المخلفات لبعض المصانع منها دفرة بالغربية وجاري رفع 4 خطوط قبل نهاية الشهر الجاري ، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ مصنع لتدوير المخلفات بالمنوفية وتطوير ورفع كفاءة 4 خطوط فرز للمخلفات بجنوب سيناء وكذا تنفيذ وتسليم مصنع تدوير المخلفات بسندوب بالدقهلية بطاقة 1200 طن فى اليوم وبتكلفة حوالى 233 مليون جنيه وتم التخلص من 900 ألف طن تراكمات تاريخية للمخلفات بالمصنع .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه جارى تطوير مصنع المنزلة للمخلفات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 150 مليون جنيه ، مضيفاً أنه تم إصلاح معدات النظافة بالمحافظات بحوالى 400 مليون جنيه لحوالى 3809 معدة .

ومن جانبها

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الحدث الذى نشهده اليوم يأتى فى إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بسرعة وضع الحلول المستدامة للارتقاء بالإدارة المتكاملة للمخلفات لإحساس المواطن المصري بإختلاف واضح وتحسن في أداء الخدمات حفاظا على صحته وتحسين البيئة المصرية.كما يأتى ايضا فى ظل العمل التشاركي بين الوزارات المعنية حيث تم التعاون فى إعداد الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات والتي تضمنت ثلاثة برامج رئيسية وهى برنامج تطوير البنية الأساسية، وبرنامج عقود التشغيل وبرنامج الدعم المؤسسى.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن التعاقدات التي تمت مع تلك الشركات تهدف الي رفع كفاءة الجمع السكنى والتجاري بنطاق الخدمة بشكل تدريجيي بحيث تصل 100% ، وتحقيق النظافة للشوارع بكافة انواعها وفئاتها المختلفة بنسبة 100 % على مدار اليوم من رفع المخلفات الناتجة عن القصور في اعمال الجمع ونقلها الي الاماكن المخصصة ، وكذلك القضاء نهائياً على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة ، وتقديم برامج التوعية العامة لرفع الوعي البيئي العام وسوء السلوكيات في التعامل مع المخلفات ، بالاضافة إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن الإدارة غير السليمة للمخلفات، ومنع التدهور الصحى الناتج عن التلوث البيئي ، وخلق فرص عمل للشباب وتحسين الحالة الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تسعى من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات للارتقاء بالمنظومة المتكاملة للمخلفات ،حيث يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، لافتة ان الجهاز قام بإعداد نماذج كراسات شروط ومواصفات ونماذج عقود متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية، ولتقديم خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن، ويقوم المختصين بالجهاز بتقديم الدعم الفني للمحافظات لطرح هذه الخدمات على شركات القطاع الخاص، مؤكدة ان هذا يأتي فى إطار حرص الدولة على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن رضا المواطن هو هدف منظومة النظافة الجديدة كما أن وعى المواطن بأهمية المنظومة ومشاركته فيها هو العنصر الرئيس فى نجاحها .

وحث المحافظ المواطنين بالمشاركة بفعالية بالمنظومة الجديدة وعدم إلقاء القمامة فى الشارع وكذلك أكياس الأطعمة وعلب العصائر ووضع المخلفات فى صناديق جمع القمامة في الشوارع .

كما حث محافظ القاهرة السيدات فى المنازل على فصل أنواع القمامة المختلفة فى أكياس قدر الإمكان ليسهل التعامل معها مشيرًا إلى أن العمل فى المنظومة الجديدة سيتم على 3 ورديات من ٧ صباحًا الي ٣ عصرًا ، ومن ٣ عصرًا الي ١١ مساءً ، ومن ١١ مساءً الي ٧ صباحًا لمنع وجود أى تراكمات في الشوارع .

ودعا اللواء خالد عبدالعال أئمة المساجد ورجال الكنيسة إلى نشر الوعى بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع باعتباره جزء هام فى الحفاظ على الصحة العامة مع تحسين المظهر أمام دور العبادة لتكون قدوة للمواطنين ، كما طالب بتكثيف حملات التوعية بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب .

وأكد محافظ القاهرة أن الحفاظ على النظافة والمظهر العام للشارع جزء أصيل من الإنتماء للوطن .

وأكد اللواء خالد عبد العال أن الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة للحصول على رضا المواطنين ، ولن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين أو القبول بالمتاح خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المالية للشركتين وهيئة النظافة والتجميل وتنتظر تغيير جذرى فى مستوى النظافة يضاهى العواصم المماثلة أو يفوقها ، مشددًا على أن القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوي النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة لأنها تهدف فى المقام الأول إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين .

وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يُقبل إلا أعلى معايير النظافة فى الشارع لأن المواطن يرغب فى أن يرى ناتج ما أنفقته الدولة على هذا الملف على أرض الواقع.

وأكد محافظ القاهرة على أن هيئة النظافة والشركتين المكلفتين بمسئولية نظافة المنطقتين الشرقية والغربية ورؤساء الأحياء سيعملون كفريق واحد من أجل إنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة ، وتذليل أي عقبات على أرض الواقع باعتبار الجميع شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن .

وشدد عبدالعال على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارىء خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لانجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت ، ويتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات ويتبعها المراقبة الصارمة لتتم المحاسبة ، مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة ، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة الرصد البيئى وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أى مخالفات .

كما طالب محافظ القاهرة بوجود متابعة مكثفة لمتعهدى النظافة لأنهم السبب الرئيس فى نجاح المنظومة أو فشلها وفسخ عقد أى متعهد لا يفى بالتزاماته على الفور.

وأكد المحافظ على وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا بإحداث طفرة فى النظافة والجمع السكنى والإهتمام بالشوارع والكنس اليومى ورفع الأتربة حيث ستقابل أى شكوى من المواطن باجراء فورى حاسم ضد المقصر ، مؤكداً أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية فى أعمال النظافة والتجميل وحث المواطنين على المحافظة على ما يتم من أعمال .

كما طالب محافظ القاهرة بزيادة الإهتمام بالجمع السكنى وإحكام الرقابة على متعهدى الجمع وأن تكون التعاقدات معهم صارمة وواضحة مع توقيع الغرامات الفورية والغاء التعاقدات فى حالة التقصير حرصًا على مصلحة المواطنين.

كما شدد عبدالعال على ضرورة توافر معدات النظافة فى الشارع والتأكد من جاهزية الاحتياطى وتوحيد زى العمال .