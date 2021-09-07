كام واحد بيدخن؟ شاهد كيف مازح الرئيس السيسي القيادات الشابة بميناء الإسكندرية

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد القيادات الشابة بميناء الإسكندرية البحري، قائلا: " كام واحد بيدخن بصراحة، .. ولا حد؟ .. مش هعمله حاجة والله".

ونصح الرئيس الشيسي الشباب خلال تفقده أعمال تطوير ميناء الإسكندرية..اوعوا بعد ما تشتغلوا تسمح نفسك تدخن".

وأشار الرئيس إلى زيادة مدة الاختبار لاختيار القيادات الشابة، بالميناء قائلا: "زودنا المدة من 3 شهور الى 6 شهور، والهدف منه صياغة وفهم جديد واضافى وتجهيز الناس على الجدية والانضبط والالتزام".

ووعد شباب العاملين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالالتزام والانضباط قائلين: بنوعدك يا ريس ان شاء الله هنكون جيل جديد من المهندسين المقاتلين اللى هيخدوا بايد الموظفين الموجودين وهيكون موظف غير تقليدي إن شاء الله".