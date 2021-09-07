الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير منطقة جونة البترول بميناء الإسكندرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، أعمال التطوير بمنطقة جونة البترول بميناء الإسكندرية البحرى، وكذلك تفقد تطوير وتحديث هذا الجزء من ميناء الإسكندرية، الجزء الذى يتم به تفريغ وتخزين المواد البترولية وغيرها.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عمليات التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة، بحضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن الدولة انتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق، فالدولة لها مسار مختلف ونستفيد حاليا من الموقع الجغرافى، مضيفا: "حبيت أقول الكلام ده علشان تعرفوا إنه كان فيه مسار لم يكن سيئا بس محتاجين معدلات عمل أكبر بكثير".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، إن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط"، مؤكدا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها ونرحب أيضا بالمستثمرين، متابعا: "مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة".