« تعذيب وتكبيل النزلاء بالحبال».. الحكاية الكاملة في إنقاذ 80 شخصًا مدمنا من مصحة لمعلاجة الإدمان في أكتوبر.. وصاحب المصحة مسجل خطر

/649120/تعذيب-وتكبيل-النزلاء-بالحبال-الحكاية-الكاملة-في إنقاذ-80-شخصا مدمنا-من-مصحة-لمعلاجة-الإدمان-في-أكتوبر-وصاحب-المصحة-مسجل-خطر

« تعذيب وضرب وتكبيل النزلاء »، تفاصيل إنقاذ 80 شخصًا مدمنا من مصحة لمعلاجة الإدمان في أكتوبر يديرها مسجل خطر، قبل أن تنهي رجال مباحث مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ويتم تحريرهم من هذا السجن، ويتم القبض على المشرفين في المكان، وهم 5 أشخاص، يترأسهم مدير المصحة، الذي تبين أنه مسجل خطر من منطقة شبرا مصر بالقاهرة.

فيلا مؤجرة

كانت تحريات ومعلومات جمها رجال الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطةالمتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدتها التحريات، بقيام مسجل خطر «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة، باستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، لستخدمها في معلاجة الإدمان بدون ترخيص

وأكدت التحريات التي باشرها العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، احتجاز القائمين على المصحة، عددا من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

مداهمة الفيلا

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة وطبيعة نشاطه المخالف، واستئذان النيابة العامة لمداهمة الفيلا، حيث نجحت قوة يقودها العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، من استهداف الفيلا المُشار إليها، والقبض على المسجل الخطر مدير المصحة والمتهم الرئيسي، وكذا القائمين على إدارة المصحة، وأتضح أنهم 5 أشخاص، كما أتضح للمقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، وجود 80 شاب داخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة، محتجزين ومتواجدين بها.

وناقش المقدم مهداوي 6 أشخاص من النزلاء، الذين أقروا باحتجازهم والبقية داخل الفيلا عن طريق أسرتهم كرها عنهم، والتعدي عليهم وتكبيلهم بالحبال والضرب والإهانة، وبتفتيش المصحة عثرت الشرطة على كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية، الممنوع تداولها بدون استشارة طبية متخصص، وعدد من عينات تحاليل المخدرات، وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر، و6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة، ومجموعة من الأحبال والعصي المستخدمة فى التعدى على النزلاء.

مخالفات

كما أتضح وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية و أقراص مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية، وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق بشأن الواقعة، اعترفوا بإرتكابها على النحو المشار إليه، مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد الواحد، كما أعترفوا بأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين، لإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.