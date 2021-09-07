اجازات ٢٠٢١.. موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2021.. إليك التفاصيل

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موعد إجازة المولد النبوي 2021 ، يسعى الكثير من المصريين والمواطنين فى العالم العربي إلى معرفة ميعاد المولد النبوي الشريف، وهو يوم مولد نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تُقام الاحتفلات بهذا اليوم فى شتى ربوع مصر والعالم العربي.

دوت الخليج

موعد إجازة المولد النبوي 2021

ويوم المولد النبوي يسعى الطرق الصوفية على إحياءه من خلال إقامة العديد من الشعائر الدينية، والقيام بمسيرات للاحتفال بالمولد النبوي فى شتى المحافظات والمراكز فى مختلف أنحاء الجمهورية.

إجازة المولد النبوى الشريف 2021

ويحتفل المولد النبوى بتلك الذكرى بشراء الحلوى المعروفة باسم "حلاوة المولد"، والتى تكون بصناعة يدوية من القائمين على صناعة الحلوى، وتُقدم إلى المواطنين.

ويتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة يوم الإجازة الرسمي الذى تحدده الحكومة، والذى يتيح الإجازة للعاملين فى القطاع العام والخاص، والتى غالبًا ما تكون مدفوعة الأجر.

طقوس وعادات المصريين خلال المولد النبوي الشريف

وترتبط إجازة المولد النبوي بعدد من الطقوس والعادات التى يتبعها الكثير من المصريين والمسلمين فى هذا التوقيت من كل عام، حيث تُقام الولائم فى الكثير من البيوت وتوزع حلوى المولد على المواطنين، احتفالًا بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

ووفقًا لمواعيد الإجازات الرسمية التى من المنتظر أن تعلن عنها الحكومة المصرية فإن الاثنين الموافق 9 أغسطس محدد إجازة رسمية، وأيضًا السادس من أكتوبر المقبل سيكون أيضًا إجازة رسمية بمناسبة انتصار حرب أكتوبر والذى يعد عيد للقوات المسلحة.

ومن المنتظر أن تحدد الحكومة إجازة المولد النبوي، الذى يأتى وفقًا للتقويم الهجري يوم 18 أكتوبر المقبل، وستحدد الحكومة الميعاد المحدد ليوم الإجازة وما إذا سيتم ترحيل الأيام إلى يوم الخميس الآخر من الأسبوع وهو النهج الذى تتبعه الحكومة فى الكثير من الأحيان بالنسبة للأيام التى يُحدد فيها الإجازة. ووفقًا للمنهج الذى تتبعه الحكومة المصرية فإنه يجرى ترحيل أيام الإجازات المحددة إلى نهاية الأسبوع فى الكثير من الأحيان وهو ما حدث فى مناسبات عيد العمال وثورة 25 يناير ومناسبات أخرى.

وسوف يقدم موقع دوت الخليج الميعاد المحدد لإجازة المولد النبوي الشريف فى الأيام المقبلة وذلك بعد إعلان الحكومة عن ذلك.