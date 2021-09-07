تنمية المشروعات: 127.5 مليون جنيه إجمالى التمويل لـ٤ محافظات في المشروعات الصغيرة

/649112/تنمية-المشروعات-1275-مليون-جنيه-إجمالى-التمويل-لـ٤-محافظات-في-المشروعات-الصغيرة

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن إجمالى التمويل المقدم لأربع محافظات"سوهاج وقنا والأقصر وأسوان" في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة "يناير-يوليو" من العام الجاري بلغ حوالى127.5 مليون جنيه ،أتاحت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل ، منها 49.8 مليون جنيه تم ضخها بمحافظة سوهاج.

تنمية المشروعات يؤكد مواصلة تنظيم دورات تدريبية للمواطنين على ريادة الأعمال

وأوضح الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء، أن فرعه بمحافظة سوهاج يواصل تنظيم دورات تدريبية للمواطنين على ريادة الأعمال، والحرف والمهن اليدوية، والندوات التعريفية، بكيفية تمويل المشروعات من خلال الجهاز والخدمات التى يقدمها للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة، ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف أنه يستهدف المشاركة في تطوير الريف المصري من خلال تطوير قدرات المواطنين، وتنمية مهاراتهم الإنتاجية، خاصة الشباب والمرأة وتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تنعكس بشكل مباشر على جودة حياتهم.

مدير فرع تنمية المشروعات: مبادرة حياة كريمة تشمل حوالى 181 قرية ف

من جانبه أوضح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج نادر عبد الظاهر أن مبادرة حياة كريمة تشمل حوالى 181 قرية في المحافظة بـ7 مراكز إدارية وهي دار السلام والبلينا وساقلتة وجرجا والمنشاة وطما والمراغة.

وأضاف أن الفرع قام منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو بتنظيم 29 ندوة تعريفية، بأنشطة الجهاز المالية والفنية للمشروعات الصغيرة في القرى المستهدفة بالمبادرة ،كما قام بتنظيم العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسة بنك تنمية المهارات، تم خلالها تدريب حوالى 70 شاب من أبناء المراغة على أعمال الكهرباء ويتم حاليا تدريب 15 شاب آخرين كما قام الفرع بتدريب حوالى 65 شاب على أعمال السباكة بمقر جمعية تنمية المجتمع بأولاد مأمن وتسليم شنطة أدوات صيانة وتصليح لأفضل 3 متدربين ويتم حاليا تنظيم دورة تدريبية أخرى في نفس المجال.

وأكد أن هذه الدورات التدريبية يتم تنظيمها بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل مما يتيح لهم فرص عمل مناسبة عن طريق التشغيل الذاتي واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة بهم أو تأهليهم للعمل لدى الغير. وأشار عبد الظاهر إلى أن الفرع قام بتنظيم 3 دورات تدريبية مجانا لـ30 فتاة وسيدة بالمراغة، لتدريبهن على حرفة الخياطة وتم منح أفضل 3 سيدات في كل دورة ماكينة خياطة لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة كما تم تعريفهن بطرق التمويل من خلال الجهاز في حال رغبتهن في التوسع في مشروعاتهن.