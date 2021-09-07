/649115/وزارة-السياحة-تمنح-زيارات-مجانية-للوفود-المشاركة-في-البطولات-الدولية-التي-تقام-فى-مصر

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث و والفعاليات الهامة و البطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر، استقبلت منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، عدد من وفود الفرق المشاركة في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر، من بين هذه الفرق لاعبي كل من دول روسيا والسعودية ونيجيريا وفرنسا والجزائر والمكسيك.

دوت الخليج يرصد استغلال وزارة السياحة للبطولات الدولية فى الترويج للسياحة

الترويج للسياحة

و قد استقبل الوفود الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر و منطقتي أبو الهول و البانوراما، و ابدى الوفد خلال جولتهم عن اعجابهم وانبهارهم بالأهرامات وعظمتها و نحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر ومنطقة البانوراما.

هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ميناء الاسكندرية البحري، للاطلاع علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الاغراض والارصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة".

كما استعرض وزير النقل خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير الميناء، استراتيجية تطوير النقل البحري والنهري في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن إنشاء وتشغيل "محطة دوت الخليج" متعددة الأغراض على الأرصفة بتكلفة 7 مليارات جنيه، وطاقة استيعابية من 12- 15 مليون طن، بإجمالى أطوال أرصفة 25 كم وأعماق تتراوح من 145 – 175 متر بمساحة 560 ألف متر مربع.