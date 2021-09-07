/649103/أليو-ديانج-يضغط-على-إدارة-الأهلي-للموافقة-للرحيل-إلي-جالاتا-سراي

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلى المدافع يضغط عل فريقه لقبول عرض جالاتا سراي باعارته للدورى التركى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعنونت صحيفة fotomac، فوماتيك، التركية قائلة: "صعد جالاتا سراي في أليو ديانج إلى المركز الأول في الانتقالات"، وأكدت على اهتمام النادى التركى بضم المالى لاعب الأهلى المصري.

ارقام ديانج مع النادي الأهلي

ولعب ديانج مع النادي الأهلي 33 مباراة ، وصنع هدفاً ولم يسجل أية أهداف ،و استخلص الكرة 347 مرة

ويعد أكثر من مرر الكرة بشكل صحيح بمعدل 1513 مرة

وبلغت دقة تمريراته 91% ، وصوب 32 تسديدة

كشفت تقارير صحفية، آخر كواليس مفاوضات نادي جالاتا سراي التركي، الذي يتواجد ضمن صفوفه مصطفى محمد مع الأهلي، بشأن الحصول على خدمات نجمه المالي الدولي وخط الوسط أليو ديانج.

ووقفا لما ذكرته صحفية milliyet التركية، :" فإن مسئولو نادي جالطة سراي، قروا وقف المفاوضات مع الأهلي المصري، لمبالغتهم في الشروط المالية المطلوبة".

وأوضحت الصحفية:" النادي التركي عرض 6 مليون دولار لشراء عقد اللاعب، لكن الأهلي يرفض التنازل عن 7.5 مليون دولار كشرط أساسي للموافقة على رحيل المالي".

وواصلت الصحفية:" مطالب الأهلي التعجيزية لم تتوقف عند ذلك، بل طالبه أيضا بالحصول على نسبة 20% من إعادة البيع، وهو ما قوبل بالرفض التام من جانب مسئولو جالطة سراي".

وأكملت:" النادي التركي حاليا في مرحلة البحث عن أسماء جديدة، بعدما تم غلق ملف ضم ديانج نهائيا".

وكانت الفترة الماضية شهدت اهتماما قويا من جانب مسئولو نادي جالطة سراء التركي، من أجل ضم نجم منتخب مالي الدولي والأهلي أليو ديانج، بعد أداءه القوي والمميز مع المارد الأحمر الموسم الجاري سواء محليا أو قاريا.

ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.