/649111/النيابة-تستمع-لاعترافات-ربة-منزل-متهمة-بقتل-زوجها-بالاشتراك-مع-عشيقها-بالمنصورة

تستمع نيابة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال الزوجة المتهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع عشيقها وصديقه، بعد أن نجح رجال المباحث في ضبطها قبل هروبها خارج المحافظة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل ميكانيكى على يد زوجته وعشيقها وصديقة في المنصورة

تقرير الطب الشرعي

كما قررت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي عن تشريح الجثمان، وبيان أسباب الوفاة، وطلبت سرعة تحريات المباحث بشأن الجريمة وملابساتها.

وكانت ربة منزل في الدقهلية أنهت حياة زوجها بالاتفاق مع عشيقها وصديقه، ووجهوا له عدد طعنات نافذة بسلاح أبيض في البطن والصدر، بعدما هددها الزوج بالطلاق والطرد من المنزل لخروجها المتكرر بدون إذنه وشكه فى سلوكها .

بداية الجريمة

وتلقى مدير أمن الدقهلية اللواء سيد سلطان، إخطارا من مدير مباحث الدقهلية اللواء ايهاب عطية، بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة بالعثور على جثمان رجل في العقد الرابع من عمره مقتولا داخل شقته في منطقة شارع 10 دائرة قسم ثان المنصورة إثر عدة طعنات نافذة بالجسم واتهام أسرته لزوجته واثنين آخرين بقتله وفروا هاربين.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان البلاغ، واتضح العثور على جثة «صالح. م» 41 سنة، ميكانيكى، غارقة فى الدماء، وبها عدة طعنات وإصابة ابنته، وبسؤال اسرته اتهموه زوجته الثانية، 29 سنة، وشخصين آخرين بالاشتراك فى قتله، لزيادة الخلافات ونشوب واستمرار المشاجرات بينهما وتهديده لها بالانفصال والطلاق وطردها من الشقة.

فريق بحث

وتم تشكيل فريق بحث ونجح ضباط المباحث في القبض على الزوجة قبل هروبها خارج مدينة المنصورة، وبمواجهته امام جهات التحقيقات، اعترفت انها اتفقت مع عشيقها وصديقه للتخلص من الزوج ليخلو لهما الجو والحصول على شقته بعدما هددها بالطلاق والطرد من الشقة لخروجها المتكرر بدون اذنه وشكه فى سلوكها .

وأرشدت الزوجة عن مكان العشيق وصديقه وتمكن ضباط مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.