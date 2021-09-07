رسالة غامضة من حمدي فتحي لجماهير الزمالك بعد حلقة شيكابالا«صور»

/649113/رسالة-غامضة-من-حمدي-فتحي--لجماهير-الزمالك-بعد-حلقة-شيكابالاصور

نشر حمدي فتحي لاعب الفريق صورة له مع الأميرة السمراء اللقب العاشرة، حيث عادة الأحتفالات بعد اشهر من التتوج، وجاء ذلك رداً علي غريمه التقليدي الزمالك الذي حصد بطولة الدوري العام هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوج الأهلي المصري حامل اللقب بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في النهائي على كايزر شيفس الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة دارت بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، وبهذا اللقب يعزز الفريق المصري رقمه القياسي في المسابقة بعشرة ألقب.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة بعد تألق اللاعب في صفوف الإنتاج الحربي.

وأضاف أن انضمام مصطفي البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي ، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

مصطفى البدرى خاض بين صفوف كيما أسوان ثم أسوان ومنه انتقل إلى ناشئي الأهلي مواليد 1997 لمدة 5 مواسم، لكنه أمضى موسم واحد فقط قبل انتقاله إلى الإنتاج الحربي ، وتألق البدرى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى الذى يرتبط به بعلاقة خاصة سواء إبان قيادته الفنية لفريق أسوان أو حالياً مع الانتاج الحربى.

وبعد هدف البدري في شباك غزل المحلة، بات نجم الإنتاج الحربي أول لاعب في الألفية الجديدة يسجل في 7 مباريات متتالية بالدوري المصري الممتاز. وسجل مصطفى البدري صاحب الـ24 عاماً، في 7 مباريات متتالية بداية من مباراة المصري البورسعيدي ثم الجونة وبيراميدز والأهلي وأسوان ومصر للمقاصة وغزل المحلة.

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.