رئيس النواب  أمام المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات: مصر آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة

/649114/رئيس-النواب -أمام-المؤتمر-العالمي-الخامس-لرؤساء-البرلمانات-مصر-آلت-على-نفسها-إلا-أن-تحقق-تمكينا-حقيقيا-وجوهريا-للمرأة

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المساواة بين الجنسين، في مستهل أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية ،فالمرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي انخرط في جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكين المرأة عالمياً، مُستعرضاً جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.

رئيس النواب أمام رؤساء برلمانات العالم

وأكد رئيس مجلس النواب خلال الكلمة على أن الدولة المصرية آلت على نفسها إلا أن تحقق تمكيناً حقيقياً وجوهرياً للمرأة المصرية، بما يضمن للمجتمع المصري الاستفادة الكاملة من قوته البشرية، مستعرضاً جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسيةوالإقتصادية.

كما تطرق المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى تداعيات جائحة كورونا على المرأة، مشيراً إلى مجهودات الدولة المصرية لتجنيب المرأة التداعيات السلبية لتلك الجائحة.

و استعرض رئيس مجلس النواب الجهود التشريعية لدعم المرأة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حرصت على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية، مثل تعديل قانون الاجراءات الجنائية المُتعلق بتشديد العقوبة في جرائم التحرش، وذلك ضماناً لمشاركة آمنة للمرأة المصرية في الحياة العامة.

في ختام كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أنه مازال هناك العديد من التحديات التي تواجه قضية تمكين المرأة، داعياً إلى تبادل الخبرات والرؤى للخروج بتقييم حقيقي لقضية تمكين المرأة على كافة الأصعدة والمستويات.