/649117/حقي-هيرجعلي-لو-على-حساب-الجمهور-ساندي-لـمنتقدي-هجومها-سمكري-البني-آدمين

حرصت الفنانة ساندي على الرد على منتقديها خلال الفترة الماضية بعدما هاجمت يوسف خيري، الشهير بـ «سمكري البني آدمين» مشيرين إلى أنها استغلت محنته في تسوئ سمعته، وخاصة وأنها لم تصرح بهذا الأمر من قبل قرار القبض على المتهم.

دوت الخليج يرصد رد سند على منتقدي هجومها على سمكري البني أدمين

ساندي ترد على منتقدي هجمومها ليوسف خيري

قالت ساندي خلال لقائها ببرنامج “et بالعربي”: “محدش حاسس بالالم إللى أنا فيه، أنا بقالي سنتين مش بعرف أنام طبيعي من غير مسكنات، أنا أتأذيت في عمودي الفقري طول حياتي بسبب إنسان مختل، وفي النهاية والده يتهمني بالادعاء ويشهر بي إني على علاقه بابنه، وفي النهاية ألاقي الجمهور بيشجع على هذا الكلام”.ط

ساندي تروي تفاصيل إصابتها من سمكري البني أدمين

وتابعت في وسط انهيار وواصلة بكاء عريمة: “عندي مشوفش الجمهور تاني بس حقي لازم يرجع، أنا روحتله لأني عندي مشكلة في العمود الفقري، وكنت فاكرة إنه دارس وشوفت جميع شهاداته على الحائط، ووقت الجلسة حسيت بسخونة شديدة قال إنها الدورة الدموية، وبعدها أصابني صداع شديد واتضح ذلك أثناء ظهوري في مهرجان الجونة لم أرتدِ العدسات وكنت أتحرك بصعوبة”.

وتباعت ساندي: “أما روحت للدكتور، قاللي إنتي عملتي حادثة، انتي كنتي ستصابي بالشلل، وعرضت الفيديو على الدكتور أثناء وجودي في العيادة وقال لي هذا هو السبب، الغضروف خبط في النخاع الشوكي، هو تقريبا إنسان سادي أو عنده مشكلة هو بيقتل الناس”.

ساندي تقع ضحية لسمكري البني أدمين

هذا وقد كشفت ساندي أنها كانت ستصاب بالشلل بسبب سمكري البني أدمينـ، فقالت في خاصية ستوري عبر موقع “فيسبوك”: “مزور بطاقة أنه خريج علاج طبيعي وكان هيجيبلي شلل لأن طرقع في اتجاه عكس الغضروف ودا ضاغطة على النخاع الشوكي لأنه واحد مش دارس.. واحد خريج كلية سياحة وفنادق”.

الجدير بالذكر، أنه اكتشفت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بأنه شاب غير مؤهل لهذه العمليات الخطرة التي قد تتسبب في الشلل كما أنا خريج سياحة وفنادق ولم يقم بدراسة الطب في أي جهة، لذلك أصدرت بيان بوقف هذا الشخص عن ممارسة المهنة، ومنع التعامل معه، لأنه لا يمتلك شهادة الطب من كلية العلاج الطبيعي.