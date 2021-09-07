/649119/ميرفت-عبد-العظيم-تكليف-5-آلاف-صيدلي-لم-يلبي-توصيات-لجنة-الصحة-وسندعم-الخريجين-حتى-حل-الأزمة

علقت النائب ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على قرار وزيرة الصحة والسكان هالة زايد بشأن تكليف 5000 من خريجي صيدلة دفعة 2018 فقط قائلة: هذا القرار خطوة على الطريق لكنها لم تحقق طموحات وتوصيات لجنة الصحة التي نادت بحل المشكلة بتكليف باقي خريجي دفعة ٢٠١٨ ووضع جدول زمني واضح لباقي دفعة ٢٠١٩، وهو ما لم يحدث حتى الآن لافتة النظر أن اللجنة ستواصل دعم الخريجين حتى يتم حل أزمتهم وفقا لرؤية اللجنة التي راعت مصلحة كل الأطراف.

دوت الخليج يرصد تعليق ميرفت عبد العظيم على قرار تكليف دفعة 2019 من الصيادلة

تكليف خريجي 2018 من الصيادلة

كما أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، أن عدد خريجي دفعة 2018 حوالي 15 ألف خريج، وهناك 2000 خريج لم يتقدموا بطلبات تكليف، و13 ألف تقدموا، تم تكليف 5 آلاف صيدلي، ولم يكلف 8200 صيدلي، دفعة 2019، حوالي 17 ألف صيدلي، 2000 خريج لم يتقدموا بطلبات تكليف، و15 ألف تقدموا وتم تكليف 6 آلاف ولم يكلف 9 آلاف.

وأشارت أن ستعمل وبقية أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب حل المشكلة نهائيًا واستكمال تكليف بقية الخريجين من 2018 و 2019 مطالبة بوضع جدول زمني للتكليف.

هذا وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المساواة بين الجنسين، في مستهل أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن قضية تمكين المرأة لم تعد قضية هامشية على الأجندة الدولية ،فالمرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي انخرط في جهود مُكثفة ودؤوبة لترسيخ ثقافة تمكين المرأة عالمياً، مُستعرضاً جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن.