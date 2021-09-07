/649125/شاكيرا-تحتفل-بعيد-ميلاد-والدها-الـ90-أنت-مصدر-إلهامي-وصديقي-المفضل

حرصت النجمة العالمية شاكيرا الإحتفاء بذكرى ميلاد والدها الـ90 موجهه له بعض الكلمات التي تحمل معاني الشكر والإمتنان لمساندة والدها لها في كل المواقف والأزمات فضلا عن مصاحبته لها في جميع مراحل حياتها.

دوت الخليج

شاكيرا تحتفل بعيد ميلاد والدها

أرفقت شاكير صورة تجمعها بوالديها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “أبي اللطيف لقد دفعت خطواتي وأضئت طريقي، لقد أظهرت لي أن الحياة منفتحة وعميقة مثل البحر ، وبالتالي فقد أعطيت معنى لي من خلال إغراقها بفرحك..أنت مصدر إلهامي ،شريكي وكل شيء صديقي المفضل.. 90 سنة سعيدة قضيتها بشكل مذهل !!أنا أحبك بكل كياني.. فتاتك شاكيرا”.

مشاجرة بين بيكيه ومصور صحفي بسبب شاكيرا

وكان تشاجر جيرارد بيكيه يوم الأحد لماضي مع مصور صحفي تابع لجريدة «إل ديارو مونتانيس» الإسبانية، حيث بدأت الشرارة بمحاولة المصور التقاط صور له مع شاكيرا على الشاطئ، بينما كان بيكيه يمارس رياضة ركوب الأمواج، التي يعشقها ويمارسها من وقت لآخر في وقت فراغه.

عقب مشاهدة بيكيه للمصور طلب منه أن يقوم بحذف الصورة من الكاميرا، ولكن المصور رفض وقام بنشرها في اليوم التالي في صحيفته مباشرة.

شاكيرا تواجه تهمة التهرب الضريبي

من ناحية أخرى، يشار إلى أن شاكيرا تواجه تهمة التهرب الضريبي، وأظهرت وثيقة قضائية أخرجها أحد قضاة إسبانيا يعتقد فيها أن هناك أدلة كافية لمثول النجمة الشهيرة شاكيرا أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي، وأنهى القاضي تحقيقا يسبق المحاكمة يفيد بأن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (17.2 مليون دولار) من ضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.