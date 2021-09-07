الأرصاد: طقس الأربعاء حار نهارا معتدل ليلا.. وعظمى القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وتؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ "الإسكندرية - العلمين - مطروح"، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية "السلوم - مطروح" على فترات متقطعة "40% تقريبا"

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 33 26

وادى النطرون 34 26

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 34 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 25

السلوم 30 23

سيوة 36 24

بورسعيد 31 26

دمياط 30 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الاسماعيلية 35 24

السويس 35 26

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 37 24

نخل 35 20

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 31 19

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 25

بنى سويف 37 25

المنيا 38 22

أسيوط 38 23

سوهاج 40 26

قنا 42 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

ادفو 44 28

أبوسمبل 44 28

الوادى الجديد 43 28

شلاتين 42 29

أبو رماد 41 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27

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