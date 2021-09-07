سامح شكرى: مصر لديها إرادة سياسية قوية للارتقاء بالعلاقات مع بوروندى

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن الشعبين المصرى والبوروندى يرتبطان بعلاقات ممتدة وأخوية، وهناك قدر عالى من التوافق فى الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتعزيز العلاقات وتحقيق الاستقرار والعامل المشترك للارتقاء بمستويات التنمية والتفاهم للقضايا التى تهم البلدين.





وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البوروندى ألبرت شينجيرو، اليوم الثلاثاء، أن مواقف بوروندى دائما داعمة لمصر ومتفهمة للقضايا الجوهرية التى تمس الأمن القومى المصرى. وثمن وزير الخارجية، العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، متابعًا: "علينا بذل الجهود لتوسيع التعاون، ومصر لديها إرادة سياسية قوية لاستمرار هذه العلاقة والارتقاء بها".

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