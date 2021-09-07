لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة قطع الخدمة عن مناطق "شبرا الخيمة، وبهتيم" اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021 وحتى الساعة الـ 4 صباح يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 ولمدة 4 ساعات.





وأرجعت الشركة، فى بيان، اليوم الثلاثاء، سبب الانقطاع إلى أعمال التركيبات الخاصة بنوسعات محطة مياه شبرا الخيمة. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفيرها سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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