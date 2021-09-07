صور- محافظ أسوان يستقبل أسطول قافلة أبواب الخير لدعم الأسر

جدة - نرمين السيد - استقبل أشرف عطية محافظ أسوان أسطول قافلة "أبواب الخير" والتى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية بتنظيم من صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدنى.





وشكر محافظ أسوان، الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه المبادرة الإنسانية الخيرية التى تعد أكبر قافلة للعمل الخيرى وضمن العديد من المبادرات الرائدة الأخرى من أجل تلبية إحتياجات ومطالب الأسر الأولى بالرعاية والعمل على رفع وتحسين الظروف المعيشية والإقتصادية لهم وبما يساهم فى توفير حياة كريمة لكافة المواطنين،



وأوضح أشرف عطية بأن أسطول قافلة "أبواب الخير" يضم 13 حافلة تشمل 26 ألف كرتونة مواد غذائية، وكذا ملابس جاهزة فى إطار مبادرة دكان الفرحة، بالإضافة إلى 190 من الأجهزة والمستلزمات الطبية تشمل ماكينات وكراسى للغسيل الكلوى وماكينات لضخ وسحب السوائل، فضلا عن حضانات أطفال بمشتملاتها وأجهزة للإفاقة والعلاج بالضوء وقياس الصفراء وضغط المجرى الهوائى، علاوة على أجهزة للتنفس الصناعى وأسرة للرضع.



وأكد أن قافلة أبواب الخير تتم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبمشاركة 7 مؤسسات مجتمع مدنى وجمعيات خيرية وهم "مصر الخير والجمعية الشرعية والأورمان وبنك الطعام وخير بلدنا والراعى الصالح وأشرقت الخيرية"، فضلا عن 133 جمعية تنمية مجتمع بالقرى والمدن والمراكز،



وشدد محافظ أسوان على المسؤولين بسرعة تقديم الدعم اللوجستى واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإستقبال أسطول القافلة وتحقيق العدالة فى التوزيع بين القرى والنجوع والمناطق النائية وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.