فيديوجراف- استراتيجية وزارة النقل.. خطة طموحة للتطوير

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال حفل تطوير ميناء الإسكندرية، أن هناك خطة لتطوير قطاع النقل تبدأ بالموانئ ثم النقل متعدد الوسائط، منوهًا بأن تطوير النقل البحرى يتضمن إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 35 كم بأعماق من 15 إلى 18 مترا، ليصل إجمالى الأرصفة المصرية إلى 73 كم لتستوعب 370 طن مليون بضائع.
وأوضح أن النقل البرى يستهدف إنشاء 7.000 كم طرق لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم وإنشاء 22 محورًا، وكوبرى على نهر النيل، إضافة إلى إنشاء ألف كوبرى علوى ونفق على الشبكة.
وتابع أن النقل السككى يتضمن إنشاء شبكة القطارات الكهربائية وتطوير الشبكة الحالية لنقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويًا، أما النقل البحرى يتضمن تطهير المجارى المائية وإنشاء 3 موانئ نهرية.
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