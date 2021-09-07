صور.. محافظ قنا يطلق إشارة بدء الأتوبيس الطائر بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - اطلق أشرف الداودى محافظ قنا اليوم الثلاثاء إشارة بدء فعاليات الأتوبيس الطائر الذى تنظمه مديرية التربية والتعليم بقنا تحت شعار "محطات فى حياة كريمة" من أمام ديوان عام محافظة قنا، والذى يهدف إلى تنمية الوعى القومى لدى الطلاب بالمشروعات التى تنفذ على أرض الواقع بالمحافظة.





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