نقيب الصحفيين ينعي الزميل أيمن عبد التواب نائب رئيس تحرير صوت الأمة

نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببالغ الحزن والاسي الزميل أيمن عبد التواب الصحفي بجريدة صوت الأمة، مقدما خالص العزاء والمواساة للزملاء بجريدة صوت الأمة في مصابهم الجلل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. توفى اليوم الثلاثاء، الزميل أيمن عبد التواب نائب رئيس تحرير صوت الأمة، بعد صراع مع المرض، وستشيع الجنازة اليوم والعزاء بمقابر العائلة بالمنوفية. وتتقدم "صوت الأمة" بخالص العزاء لأسرة الزميل الصحفى الراحل أيمن عبد التواب ، داعيا الله أن يرحم الفقيد ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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