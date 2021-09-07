« جوزي بيشك فيا ..عشان كنت بخرج معاه قبل الجواز»..سامية في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعين شمس

/649123/جوزي-بيشك-فيا-عشان-كنت-بخرج-معاه-قبل-الجوازسامية-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بعين-شمس

«زوجي عنده مرض أسمه الغيرة».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «سامية» تبلغ من العمر الـ 22 عامًا ، دعوى خلع ضد زوجها «سيد» صاحب الـ30 عامًا ،عامل، أمام محكمة الأسرة بعين شمس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية داخل محكمة الأسرة بعين شمس

متجوزة بقالي سنة

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنة، اتجوزته رغم رفض أهلي من الجوازة، وقولولي أنه معهوش فلوس كتير مش هيخليكي سعيدة زي مأنتي عايزة، بس أنا صممت على كدة وتمت الزفاف».

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:« أستحملته 7 شهور بالعافية من غيرته ، فأول الجواز كنت سعيدة بغيرته عليا عادي زي بقيت البنات، بس بعد كدة أكتشفت غيرة غير طبيعية، بقا يشك فيا حتي من أبويا وأخواتي لما يجوا يزروني، مش قادرة أستحمل أعيش معاه كدة زهقت، بقا يقفل عليا باب الشقة وينزل ولما يجي يفتحه، وخد مني تليفونى الخاص عشان مكلمش حد ولا أقابل حد».

قالولي عنده حق يشك فيكي

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: «روحت أشتكيت لأهله عشان زهقت عشان مبقتش عارفة أعمل ايه،قالولي :«عنده حق يشك فيكي مش أنتى كنتي بتخرجي معاه على طول من ورا أهلك، فأستحملي بقا كل اللي بيعملوا معاكي، واحنا ملناش دعوة، فلجأت الي محكمة الأسرة بعين شمس لرفع دعوى خلع ضده».