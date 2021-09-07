لينك سريع.. طريقة التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق 2021

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كيفية التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق 2021 ، يسعى الكثير من المصريين الطلاب معرفة كيفية التحويل من كلية لأخرى خلال الأيام الحالية، حيث يمكن للطلاب الانتقال من كلية إلى أخرى فى ظل درجات التى حصل عليها وما يتماشى مع التنسيق التى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

دوت الخليج

ونرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بإمكانية التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق المعلن من وزارة التربية والتعليم.

كيفية التحويل من كلية لأخرى بعد التنسيق 2021 في مصر

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أعلن فى مؤتمر صحفي تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى والثانية، والذى جاء منخفضًا هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية وذلك فى ظل الأرقام التى حصل عليها الطلاب فى الثانوية العامة.

الشروط المحددة للتحويل من كلية لأخرى

ووفقًا لما تم الإعلان عنه من وزارة التربية والتعليم، فإنه يمكن التحويل من كلية إلى أخرى من خلال عدة شروط يأتي على رأسها أن يكون الطالب الساعي إلى التحويل إلى كلية أخرى حاصلًا على الحد الأدنى للكلية التى يسعى التحويل إليها.

كما يشترط على الطالب الراغب فى التحويل إلى كلية أخرى من خلال استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها فى الكلية التى يسعى الطالب إلى التحويل إليها وهى التى تأتى فى سياق الشروط والقواعد الموجودة فى تلك الكلية، والتى من خلالها يمكن الدخول إلى الكلية.

التحويل من كلية لأخرى وفقًا للمنظقة الجغرافية

وحددت أيضًا وزارة التربية والتعليم إمكانية التحويل داخل المنطقة الجغرافية الأقرب للطلاب، وذلك فى إطار إمكانية التحويل من كلية إلى أخرى.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم التحويل للطلاب الحاصلين على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات الكلية التى يرغب فى التحويل إليها وذلك وفقًا للنظام المطروح، حيث سيتم قيده حال موافقته على ذلك.

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وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أعلن بالتفصيل نتائج تنسيق الكليات فى المراحل الأولى والثانية، لتعريف الطلاب وأولياء الأمور أى الكليات التى يمكن الانضمام إليها.