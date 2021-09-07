/649127/تحيا-مصر-ينشر-أسماء-أول-وفد-نيابى-خارجى-ببرلمان-2021- برئاسة-المستشار-حنفى-جبالى

ينشر موقع دوت الخليج أسماء وفد البرلمان المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية الأولى لمكافحةالإرهاب، وذلك فى أول زيارة خارجية للنواب فى برلمان 2021 بغرفتيه (النواب والشيوخ) تنفيذا للمادة ( 83 / الفقرة الرابعة ) والتى تنص على أن يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية ، وفقا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.

دوت الخليج ومشاركة وفد البرلمان بمؤتمر رؤساء برلمانات العالم

وضم الوفد كل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ،والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب والنائب/ كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ،الدكتور/ عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وسحر البزار عضو مجلس النواب، كما انها مدعوة بصفتها "رئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي".

وبمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المصري المرافق ، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا ، خلال يومي( 7 - 8) سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 100 رئيس برلمان ، وتمثيل أممي رفيع المستوى.

دوت الخليج ينشر أسماء أول وفد نيابى خارجى ببرلمان 2021 برئاسة المستشار حنفى جبالى

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يشارك على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، ومن المقرر أن تناقش النسخة الخامسة من المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات عدة موضوعات وقضايا عالمية، أبرزها المساواة بين الجنسين، والتخفيف من تأثير جائحة كورونا على الديموقراطية، ومكافحة المعلومات المُضللة وخطاب الكراهية على شبكة الانترنت وخارجها، والبرلمانات والحوكمة العالمية.