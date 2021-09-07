/649128/تفاصيل-اجتماع--وزير-الرياضة-واللجنة-الثلاثية-للجبلاية

عقد أشرف صبحي زير الشباب والرياضة، امس الإثنين اجتماع خاصة مع أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري، وذلك لمناقشة ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عقب إقالة حسام البدري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وطالب أشرف صبحي تولي حسام حسن منصب المدير الفني الجديده لمنتخب الفراعنة، ولكن رفض أحمد مجاهد هذا الاقتراح، وذلك بسبب الخلاف بين بعض اللاعبين وحسام حسن.

وأكد المصدر ان أحمد مجاهد وهاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يرغب في تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للمنتخب الوطني، حيث طالب إيهاب جلال عدم استكمال تدريبته لفريق الإسماعيلي.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

المركز الأول مصر برصيد أربعة نقاط، وسجل هدفيين.

المركز الثاني ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثالث الجابون، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وسجل هدفيين.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.