رسميا..طرح خط أزياء «34» لعمرو دياب على أمازون

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طرح المطرب العالمي عمرو دياب أول كوليكشن من خط أزيائه الجديد الذي يحمل اسم «34» عبر شركة أمازون، لتصبح جاهزة للبيع من الأن.
دوت الخليج يرصد تفاصيل خط أزياء عمرو دياب
خط أزياء 34 لعمرو دياب
وكان قد كشف عمرو دياب عن إطلاق خط أزيائه الجديد من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر صورته مع العطر الخاص به، وعلق عليها: “رسميا إطلاق كوليكشن 34 الخاص بي”.
وتمثل علامة 34 مشاركة الفنان عمرو دياب الأولى في عالم الموضة، وتضم تشكيلة مميزة من الأزياء العصرية والمنتجات الجلدية والنظارات وغيرها من الإكسسوارات والمنتجات التي سيتم الكشف عنها قريباً، وتعد هذا التعاون الثاني لعمرو دياب مع شركة أمازون بعد إطلاق العطر الخاص به.
تفاصيل خط أزياء عمرو دياب
وإعتمد عمرو دياب في أزيائه على أنسجه مستوردة من شمال إيطاليا، لتماثل نعومة وجودة المنتجات العالمية في عالم الأزياء، أما النظارات الشمسية، تم استخدام التيتانيوم من اليابان، كمادة أساسية في التصنيع، ومن المقرر البدء في طرح المنتجات خلال شهر أغسطس الجاري في أسواق مصر والسعودية والإمارات كمرحلة أولي يليها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وباقي الدول العربية كمرحلة ثانية.
سر تسمية خط أزياء عمرو دياب بـ34
ويعود ارتباط عمرو دياب برقم «34» إلى تاريخ ميلاد والديه اذ من المعروف أن الهضبة كان على علاقة قويه بوالديه، وولد والدته ووالدته في نفس العام 1934، لذا حرص الأول على تخليد ذكراهم من خلال خد أزيائه الجديد.
الجدير بالذكر أنه لم تكن تلك المرة الأولى التي يخلد فيها عمرو دياب ذكرى والديه ، ففي عام 2013 ظهر الهضبة على بوستر ألبومه "الليلة" وقد نقش إسم والده عبد الباسط ووالدته رقية على ذراعة بخط كوفي متميز وهو التاتو المكتوب حتى الآن على ذراعه.
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