/649131/دعوى-خلع-فى-محكمة-الأسرة-بالسلام-من-راندا-عشان-جوزها-بيقولها-يابنت-الحانوتى

«زوجي بيعايرني اللي أبويا شغال تربي.».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «رندا» تبلغ من العمر الـ 24 عامًا ، دعوى طلاق ضد زوجها «خالد» صاحب الـ28عامًا ،عامل، أمام محكمة الأسرة بالسلام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة بالسلام

متجوزة بقالي شهرين ونصف

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي شهرين ونصف، جواز صالونات،اتخطبنا،عن طريق جيران، مسألش على أي حاجة تخصني ولا تخص أهلي، وقال أنا هنساب ناس طيبة، واحنا ناس ملناش دعوة بحد وعايشين في حالنا عشان كدة محدش يعرف حاجة عن شغل أبويا اللي هو شاغل تربي، وأنا فخورة بشغل بابا».

قالي انتو شحاتين

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«بعد الخطوبة بشهر،تمت الزفاف، عشان كان مستعجل على الجواز، فات يوم ويومين وحبيت أصارحه وأقوله على كل حاجة واقوله أحنا مين قولتله أنا أبويا بيشتغل تربي، أول لما سمع كلمة أتغير من تحيتي وبدء يبصلي بنظرات أحتكار، وقالي انتو شحاتين يعني، مع أني بابا مكنش حارمنا أنا وأخواتي من حاجة».

أنا برضو عندي كرامة

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: «بدء زوجي يسيب البيت بالأيام ولما يرجع يقولي ملكيش دعوة بيا، ولما أكلمه وقوله سايبني ليه دايما يزعقلي ويضربني ويشتمني، وقالي اللي عندك أعمليه، مبقتش عارفة أعمل أيه، أنا برضو عندي كرامة سبتله البيت وروحت عند أهلي، ولجأت الي محكمة الأسرة بالسلام لرفع دعوى طلاق ضده».