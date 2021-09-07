«ريش» و«أميرة» الأبرز..أفلام مصرية في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة

/649134/ريش-وأميرة-الأبرزأفلام-مصرية-في-مهرجان-الجونة-السينمائي-بدورته-الخامسة

ينطلق مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة المقبلة، بمشاركة 16 فيلم عربي قصير ، منهم ثلاثة أفلام شاركو سابقًا في منصة الجونة السينمائية الأمر الذي يجعل النقاد أكثر تحمسا لمشاهدة المزيد واختيار الأفضل منهم، فضلا عن ما يقرب من 7 أفلام مصرية بالمسابقات.

دوت الخليج يرصد الأفلام المشاركة بمهرجان الجونة السينمائي

الفيلم المصري «ريش» بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة

عاش فيلم «ريش» فترة تألق ونجاح باهرة بعد عرضه بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 74 المقام في دولة فرنسا، اذ أنه استطاع الفوز في مسابقة أسبوع النقاد وحصد على الجائزة الكبرى للمهرجان والتي تقدر بـ 15 ألف يورو.

وبعدها كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة، عن عرض فيلن «ريش» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، كما أعلنت دكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقاقة، تكريمها للفيلم بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بالهرم، بعد فوزهم بجائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل عمل أول في الأقسام الموازية بمهرجان كان السينمائي، وأيضا الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي.

فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

وشارك فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي ، والمقرر إقامته في شهر سبتمبر المقبل، ويقدم العمل قصة "أميرة" مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها، ليقرر عرضه ضمن مسابقة مهرجان الجونة هو الأخر.

فيلم «قمر 14» المصري

ويشارك فيلم «قمر 14» في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى الدولي، وهو من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

فيلم كابتن زعتر

فيلم “كابتن زعتر” وثائقي فائز بجوائز منصة الجونة السينمائية، وتدور قصته حول محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، يحصل الصديقان على فرصة حياتهما.

فيلم العودة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

أما فيلم “العودة” فتدور قصته حول الد سارة عمره يقارب الـ80 عامًا وحيوي للغاية. عندما تتغير خطط سارة بسبب الجائحة العالمية، تجد نفسها عالقة في المنزل الذي قضت به سنوات طفولتها مع والديها بعد العيش خارجًا لمدة 10 سنوات. تقضي سارة الوقت معهما بسبب أوضاع الحظر والإغلاق، وتشعر بتوجب تسجيل لحظاتها الثمينة مع والدها في فيلم. للمرة الأولى، تشعر سارة بأن قرار عودتها إلى مصر كان صحيحًا.

فضلا عن مشاركة كلا من فيلم خديجة الذي يدور حول أم شابة تعيش بمفردها مع طفلها، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية. في يوم عادي، تتجول في شوارع القاهرة للقيام ببعض الزيارات، التي تُشعرها بعدم الارتياح.