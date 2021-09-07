إنفوجراف- سنواجه الفساد.. السيسى يتحدث عن إجراءات الاستيراد الجديدة

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جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش متابعة تطوير ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة المالية تم تطويرها بالميكنة الكاملة، منوهًا بأن هناك مليارات أنفقت فى هذا المجال.
وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ميناء الإسكندرية البحرى للاطلاع على عملية التطوير فى مرافقه، خصوصًا المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.
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