وزير خارجية بوروندى عن قضية سد النهضة: الحق فى الحياة أولا

جدة - نرمين السيد - قال ألبرت شينجيرو وزير خارجية بوروندى، إن قضية سد النهضة مسألة حساسة للغاية، مؤكدًا أن بلاده تقر بأن لكل دولة التمتع بالتنمية، ولكن المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت.





وأضاف شينجيرو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء: "فى بوروندى لو وازنا بين الحق فى التنمية والحق فى الحياة ستعرفون أن الخيار واضح ونعتبر الحق فى الحياة أولا ثم الحق فى التنمية". وأوضح أن قضية سد النهضة يجب أن يتم حلها عن طريق الحوار واتفاقيات بين الجهات المختلفة وأن تكون ملزمة قانونا، وأن خيار الحرب ليس من الخيارات الجيدة أو الحكيمة، مؤكدًا أن بلاده تدعم مبادرة رئيس الكونغو، والذى يعمل على المستويين الإثيوبى والمصرى.

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