عاجل.. السيسى يصدق على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى

جدة - نرمين السيد - ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال البر. ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

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