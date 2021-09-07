إنفوجراف- تعويضات للمتضررين.. السيسى يطمئن المصريين

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى موجها حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال اطلاعه على تطوير ميناء الإسكندرية البحرى، إن خطة إزالة هذه المنازل جاءت جزءا من خطة تأمين الميناء، الأمر الذى وجب فيه إخلاء هذه المنازل.

والإنفوجراف التالى يوضح أبرز رسائل الرئيس السيسى لطمأنة المصريين على المشروعات التى تتم على أرض مصر.



وقال وزير النقل، إن النقل البرى يستهدف إنشاء 7.000 كم طرق لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم وإنشاء 22 محورا وكوبرى على نهر النيل إضافة إلى إنشاء ألف كوبرى علوى ونفق على الشبكة.