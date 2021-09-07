وزيرة البيئة تتابع أعمال السيطرة على مقلب الطوب الرملى تمهيدا لغلقه

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مقلب الطوب الرملى ضمن متابعة إجراءات غلق المقالب العشوائية خلال عامين من العمل بقانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المُخلفات التابع لوزارة البيئة الرقابة على إجراءات الغلق.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وفقا لبيان صحفى، أنه تبعا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإغلاق المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى، وما تم الاتفاق عليه مع كامل الوزير وزير النقل بقيام وزارة البيئة بإعداد دراسة تتضمن تحديد كمية مُخلفات البناء والهدم، والجدوى الاقتصادية من إنشاء مصنع لتدوير المُخلفات الموجودة بالموقع، تمهيداً لإغلاق الموقع واستخدامه فى النشاط المُخصص له، تم التعاقد مع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس بعد أعمال الطرح والترسية لإعداد دراسة تفصيلية للاستغلال الأمثل لأرض المقلب، مؤكدة على ضرورة الانتهاء منها فى أول نوفمبر القادم.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مقلب الطوب الرملى الذى يقع على مساحة 130 فدان بمدينة نصر فى محافظة القاهرة، وكان قد تم تخصيصه من قبل محافظة القاهرة للتخلص من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، ولكن تم الاتفاق على إغلاقه ودراسة إعادة استخدامه فى أنشطة أخرى بعد التوسعات العمرانية وتزايد التعديات والممارسات غير السليمة التى أدت لحرائق عشوائية به، حيث تقدر كمية المخلفات المتراكمة به 17 مليون متر مكعب تقريباً، موضحة أن وزارة البيئة استجابة منها لشكاوى المواطنين من الحرائق التى تتم داخل الموقع تعاقدت على توفير المعدات اللازمة للسيطرة على أى حرائق فور حدوثها وتحت اشراف المختصين بوزارة البيئة.

وتفقدت الوزيرة خلال الزيارة أعمال أحكام السيطرة على المقلب لتفادى حدوث اشتعالات عشوائية به خاصة فى ظل الظروف الجوية التى قد تساعد على اشتعالها، وكذلك تعرض البلاد لفترات سكون جوية طويلة هذا العام ، بالإضافة إلى مدى التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية وارتداء مهمات الوقاية.

وأكدت فؤاد خلال الزيارة، أن وزارة البيئة تتخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة والتى نجحت الوزارة خلال السنوات الأخيرة فى السيطرة عليها للحد من ظاهرة السحابة السوداء بالتنسيق الكامل والمتناغم مع كافة الجهات، والشراكة مع المواطن فى تنفيذ إجراءات المواجهة وتحويلها إلى فرصة اقتصادية.

وشددت على أن غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة البيئة تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين ‏بخصوص أى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى ‏‏19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.