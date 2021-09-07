حزب حماة الوطن يكرم مدير إدارة مدرسة النهضة الرسمية للغات

جدة - نرمين السيد - وقدم ممثلو الحزب، خلال الحفل دروع التفوق والتميز لأوائل الشهادات الإعدادية والثانوية والفنية، ونالت مدرسة النهضة الرسمية المتميزة لغات، النصيب الأكبر من التكريم.

وتم تكريم كل من الطالبة فرح وائل عبد الناصر، والطالبة يارا وليد رشيد أوائل الشهادة الاعدادية، على مستوى المحافظة والإدارة، والطالبة سماء حسن عبد الغفار، الثالثة على الإدارة للشعبة الأدبية بالثانوية العامة.

كما تم تكريم منى المهدى، مدير إدارة المدرسة، بصفتها قائدة المؤسسة التعليمية الأكثر تميزًا بمحافظة الجيزة، كما تم تكريم ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية بصفته قائد هذه المنظومة الناجحة.

وتقدمت منى المهدى، ببالغ الشكر والتقدير، لأحمد عزب المدير الأسبق للمدرسة ومنظم الحفل، لما بدر منه من حفاوة وتكريم لأبنائه من طلاب المدرسة.