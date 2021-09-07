إنفوجراف.. السيسى يتحدث عن تطوير الموانئ

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس السيسى، فى حديثه خلال تفقد ميناء الإسكندرية، أن الدولة تسعى لامتلاك مقومات اقتصادية حقيقة، كما تعمل على حل مشكلات المشروعات الكبرى.

وأشار الرئيس إلى أن هدف الدولة المصرية، هو عدم زيادة الدين العام، وذلك على الرغم من الزيادة السكانية الملحوظة.