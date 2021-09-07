وزير خارجية بوروندى يشيد بدعم مصر لبلاده فى المحافل الإقليمية والدولية

أكد وزير خارجية بوروندى فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن ملف سد النهضة حساس جدا، وأنه يحق لأى دولة أن تحقق التنمية لكن المياه بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، موضحًا أن الحق فى الحياة يأتى قبل الحق في التنمية ولذا مسألة سد النهضة يجب أن تحل عبر الحوار بين الدول والاتفاق على اتفاقيات تكون ملزمة قانونا، مضيفًا أن خيار الحرب ليس خيار حكيم وهذا الخيار العسكرى لن يقدم شىء ونحن نؤدى مبادرة رئيس الكونغو وأى آلية مبادرة موازية لها يمكن ألا تكون مثمرة ويجب علينا العمل وفق الآلية الحالية.

و قال الوزير، إن بلاده بها المزيد من فرص الاستثمار بعد تخلص البلاد من النزاعات المسلحة وباتت الأمور سانحة للاستثمار بأمان، موجها الدعوة للمستثمرين المصريين للاستثمار فى عدة مجالات، موضحًا أنه تم التباحث حول قضايا السلام والأمن والتنمية فى المنطقة.

كما أكد وزير خارجية بوروندى، أهمية وجود تنسيق مشترك مع مصر، والتنسيق فى المحافل الاقليمية والدولية فى الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بدور مصر فى دعم بلاده فى مجلس الأمن ودفاع مصر عن مصالح بوروندى، ويمكن أن تعول علينا مصر فى الأوقات العصيبة والجيدة.

واضاف وزير خارجية بوروندى ألبرت شينجيرو وجود استراتيجية وضعتها البلاد للاستثمار فى بلاده، موضحا أن خطتهم الراهنة هي جذب المزيد من الاستثمارات في البلاد خلال الفترة المقبلة وكي تشهد نشاطا استراتيجيا، مشددًا على أهمية نقل التكنولوجيا من مصر لبلاده واهمية وجود شركات مصرية في بوروندي خلال هذه الفترة لانتهاز فرص الاستثمار في البلاد، موضحًا أن بلاده ثرية جدا بالموارد الطبيعية ومنها مثلا ثاني أكبر بحيرة في العالم وهي فرصة للمستثمرين في قطاع السياحة، مشيرًا لاهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وقد تم الاتفاق على تشكيل منتدى رجال الاعمال في البلدين وعقد اجتماعات ونقاشات حول فرص الاستثمار.

وأوضح وزير خارجية بوروندى ، أن تشكيل منتدى مجلس الأعمال المصرى البوروندى يهدف لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير خارجية بوروندي أن بلاده تتابع التطورات الخارجية في غينيا ونحن ندين تغيير النظام وننشد تحقيق الهدوء وأهمية احترام الدستور في البلاد، مشيرا إلى أن بلاده تتابع الموقف عن طريق الايكواس وسندعم أى مبادرات اقليمية منه أو أي مبادرات من مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الإفريقى، موضحا ان ما جرى في غينيا خطير ونحن ندين اي تغيير للنظام بطرق غير دستورية.

وقال سامح شكرى وزير الخارجية المصرية أن التشاور السياسى مستمر مع بوروندى لتعزيز التعاون، والعمل على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

فيما أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، وجود تحركات لاستكشاف مجالات التعاون، ومصر تسهم فى خطط التشييد والبناء والطاقة وتعزيز قدرات بوروندى وتعزيز القدرات الأمنية لمواجهة التحديات المشتركة والدفع السياسى للقطاع الخاص المصرى للاستثمار في بوروندى خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن عدد من الشركات المصرية تستثمر في بوروندى لاستثمار الفرص المتاحة وتلقى الدعم والتشجيع المصرى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال للقطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين والبورونديين.

ولفت شكرى إلى وجود مزيد من الفرص وأهمية تعزيز التعاون التجارى بين البلدين، موضحا أن مصر تحتاج لبعض المنتجات من بوروندي ووجود صناعات مصرية تحتاجها دولة بوروندي.

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى ان مصر تتابع بكثب التطورات في غينيا داعيًا لاهمية الحوار خلال الفترة الراهنة والبعد عن اي تحركات تزعزع الاستقرار ونحن نعمل في اطار مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي لبحث كيفية الخروج من الازمة ومهتمون بالاستقرار بشكل كامل في افريقيا ومستمرون في متابعة الامر بالتشاور مع الاتحاد الافريقي.