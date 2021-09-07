السيسي يصدق على قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي وافق عليه مجلس النواب. ويهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لاقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر. نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

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