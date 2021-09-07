وزيرة البيئة تتفقد أعمال السيطرة على مقلب الطوب الرملي تمهيدا لغلقه

وزيرة البيئة: أول نوفمبر القادم سننتهي من دراسة تفصيلية للاستغلال الأمثل لأرض المقلب

فى إطار الإجراءات الاستباقية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية لمقلب الطوب الرملي ضمن متابعة اجراءات غلق المقالب العشوائية خلال عامين من العمل بقانون إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المُخلفات التابع لوزارة البيئة الرقابة على إجراءات الغلق.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تبعا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإغلاق المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى، وما تم الاتفاق عليه مع السيد الفريق كامل الوزير وزير النقل بقيام وزارة البيئة بإعداد دراسة تتضمن تحديد كمية مُخلفات البناء والهدم، والجدوى الاقتصادية من إنشاء مصنع لتدوير المُخلفات الموجودة بالموقع، تمهيداً لإغلاق الموقع واستخدامه في النشاط المُخصص له، تم التعاقد مع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس بعد أعمال الطرح والترسية لإعداد دراسة تفصيلية للاستغلال الأمثل لأرض المقلب، مؤكدة على ضرورة الانتهاء منها في أول نوفمبر القادم.

وأضافت وزيرة البيئة أن مقلب الطوب الرملي الذي يقع على مساحة 130 فدان بمدينة نصر في محافظة القاهرة، وكان قد تم تخصيصه من قبل محافظة القاهرة للتخلص من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، ولكن تم الاتفاق على إغلاقه ودراسة إعادة استخدامه في أنشطة أخرى بعد التوسعات العمرانية وتزايد التعديات والممارسات غير السليمة التي أدت لحرائق عشوائية به، حيث تقدر كمية المخلفات المتراكمة به 17 مليون متر مكعب تقريباً، موضحة أن وزارة البيئة استجابة منها لشكاوي المواطنين من الحرائق التي تتم داخل الموقع تعاقدت على توفير المعدات اللازمة للسيطرة على أي حرائق فور حدوثها وتحت اشراف المختصين بوزارة البيئة.

وتفقدت الوزيرة خلال الزيارة أعمال احكام السيطرة على المقلب لتفادي حدوث اشتعالات عشوائية به خاصة في ظل الظروف الجوية التي قد تساعد على اشتعالها، وكذلك تعرض البلاد لفترات سكون جوية طويلة هذا العام ، بالاضافة إلى مدى التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية وارتداء مهمات الوقاية.

وأكدت د. ياسمين فؤاد خلال الزيارة ان وزارة البيئة تتخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة والتي نجحت الوزارة خلال السنوات الأخيرة في السيطرة عليها للحد من ظاهرة السحابة السوداء بالتنسيق الكامل والمتناغم مع كافة الجهات، والشراكة مع المواطن في تنفيذ اجراءات المواجهة وتحويلها إلى فرصة اقتصادية، مشددة على أن غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة البيئة تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين ‏بخصوص أى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى ‏‏19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .‏