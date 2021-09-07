قال وزير خارجية بوروندى ألبرت شينجيرو، إن بلاده بها المزيد من فرص الاستثمار بعد تخلص البلاد من النزاعات المسلحة وباتت الأمور سانحة للاستثمار بأمان، موجها الدعوة للمستثمرين المصريين للاستثمار فى عدة مجالات، موضحًا أنه تم التباحث حول قضايا السلام والأمن والتنمية فى المنطقة.
وأكد وزير خارجية بوروندى فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن ملف سد النهضة حساس جدا، وأنه يحق لأى دولة أن تحقق التنمية لكن المياه بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، موضحًا أن الحق فى الحياة يأتى قبل الحق في التنمية ولذا مسألة سد النهضة يجب أن تحل عبر الحوار بين الدول والاتفاق على اتفاقيات تكون ملزمة قانونا، مضيفًا أن خيار الحرب ليس خيار حكيم وهذا الخيار العسكرى لن يقدم شىء ونحن نؤدى مبادرة رئيس الكونغو وأى آلية مبادرة موازية لها يمكن ألا تكون مثمرة ويجب علينا العمل وفق الآلية الحالية.شش
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية بوروندى عن سد النهضة: الحق فى الحياة يأتى قبل الحق فى التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.